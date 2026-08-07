UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
6.25%UBS65%18MCHF19.08.2026158300391 
7.50%Richemont65%18MCHF19.08.2026158300394 
16.00%ASML60%1YEUR19.08.2026158299723 
9.25%Microsoft60%18MUSD19.08.2026158299725 
10.75%Adecco
Lonza
Richemont
Straumann		55%1YCHF19.08.2026158299727 
7.00%ABB
Roche
UBS		55%2YCHF19.08.2026158299729 
7.25%Lonza
Richemont
Roche		55%2YCHF19.08.2026158299730 
9.25%Logitech
SAP		55%18MCHF19.08.2026158299733 
15.25%Broadcom
Nvidia		50%18MUSD19.08.2026158299735 
4.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YCHF
Autocallable		19.08.2026158754127 
7.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YEUR
Autocallable		19.08.2026158299740 
8.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YUSD
Autocallable		19.08.2026158299742 
7.50%Partners Group
FALSE
UBS		55%18MCHF
Autocallable		19.08.2026158299747 
11.50%Richemont
Straumann
UBS		60%18MCHF
Autocallable		19.08.2026158299749 
7.75%Helvetia Baloise Holding
Swiss Life
Swiss Re
Zurich Insurance		70%18MCHF
Autocallable		19.08.2026158299751 
9.00%Holcim
Roche
Straumann		55%18MCHF
Autocallable		19.08.2026158299753 
11.75%Barry Callebaut
Givaudan
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		19.08.2026158299755 
9.50%BMW
Mercedes-Benz		55%2YEUR
Autocallable		19.08.2026158299757 
15.75%Apple
Tesla		55%1YUSD
Autocallable		19.08.2026158299759 
5.00%Nestlé
Novartis
Roche		55%2YCHF
Callable		19.08.2026158299762 
15.25%Galderma
Sandoz Group AG
Sika		70%1YCHF
Callable		19.08.2026158299764 
9.25%ABB
Geberit
Logitech
UBS		50%18MCHF
Callable		19.08.2026158300397 
15.25%Shell
Siemens Energy		60%1YCHF
Callable		19.08.2026158300404 
10.50%Alcon
Roche
Straumann		60%18MCHF
Callable		19.08.2026158300406 
8.25%ABB
Nestlé
Richemont
Roche		50%2YCHF
Callable		19.08.2026158300408 
11.50%Clariant
EMS-Chemie
Sika		65%18MCHF
Callable		19.08.2026158300410 
13.00%Bachem
Lonza
Straumann		60%18MCHF
Callable		19.08.2026158300411 
9.50%Air Liquide
MTU		55%2YEUR
Callable		19.08.2026158300414 
13.25%Microsoft
Nvidia		50%18MUSD
Callable		19.08.2026158300415 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.