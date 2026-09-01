UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
6.50%UBS70%2YCHF02.09.2026159873961 
8.25%Partners Group70%2YCHF02.09.2026159873962 
13.50%ThyssenKrupp65%2YEUR02.09.2026159873966 
11.25%Eli Lilly65%2YUSD02.09.2026159873968 
6.75%Julius Baer
Partners Group
UBS		60%1YCHF02.09.2026159873970 
9.25%Adecco
Holcim
Logitech		50%1YCHF02.09.2026159873973 
7.00%Lonza
Novartis
Straumann
Zurich Insurance		55%18MCHF02.09.2026159873974 
11.50%Allianz
Deutsche Post AG
SAP		60%18MEUR02.09.2026159873977 
13.00%Apple
Microsoft
Nvidia		60%2YUSD02.09.2026159873411 
4.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YCHF
Autocallable		02.09.2026159873415 
6.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YEUR
Autocallable		02.09.2026159873416 
7.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YUSD
Autocallable		02.09.2026159873419 
9.75%LVMH
Richemont		65%18MCHF
Autocallable		02.09.2026159873421 
9.25%Bachem
Lonza
Straumann		50%2YCHF
Autocallable		02.09.2026159873423 
5.75%Nestlé
Novartis
Roche
UBS		60%1YCHF
Autocallable		02.09.2026159873425 
6.25%ABB
FALSE
UBS		60%1YCHF
Autocallable		02.09.2026159873430 
6.75%Julius Baer
Lonza
Richemont		55%1YCHF
Autocallable		02.09.2026159873436 
16.75%Heidelberg Materials
ThyssenKrupp		55%18MEUR
Autocallable		02.09.2026159873434 
11.50%ABBVie
Eli Lilly
Pfizer		50%2YUSD
Autocallable		02.09.2026159873432 
8.25%Nestlé
Novartis
Roche		70%2YCHF
Callable		02.09.2026159873438 
11.50%Adecco
Partners Group
Straumann		50%18MCHF
Callable		02.09.2026159873439 
12.00%Air Liquide
Schneider Electric
Siemens		65%18MEUR
Callable		02.09.2026159873442 
7.25%Geberit
Nestlé
Partners Group		55%2YCHF
Callable		02.09.2026159873444 
10.75%Geberit
Stadler Rail
Sunrise Communications		60%18MCHF
Callable		02.09.2026159873446 
7.50%Bachem
Lonza
Sandoz Group AG		50%1YCHF
Callable		02.09.2026159873447 
6.50%ABB
Nestlé
Roche
Zurich Insurance		60%1YCHF
Callable		02.09.2026159873450 
12.00%Amrize
Holcim
Sika		65%18MCHF
Callable		02.09.2026159873985 
16.00%ASML
Rheinmetall		50%18MEUR
Callable		02.09.2026159873998 
23.75%Micron Technology
Nvidia		50%1YUSD
Callable		02.09.2026159874000 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.