Mit Blick auf den Tech-Sektor gab Schwergewicht Nvidia erneut nach und zog dabei zahlreiche weitere Chip-Aktien wie Sandisk oder Micron mit nach unten. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag am Dienstag verlor das Nvidia-Papier weitere 3,9 Prozent auf 149,30 Dollar. Am Freitag war es mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai 2025 zurückgefallen.