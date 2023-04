900 Punkte oder knapp 8 Prozent hat der Schweizer Aktienmarkt – am breit gefassten Swiss Performance Index (SPI) gemessen – in den vergangenen zwei Wochen gutgemacht. Die Ausbeute der Anteilseignerinnen und Anteilseigner von Roche in dieser Zeit: Gegen Null. Einst frenetisch als Vorzeigeunternehmen in Sachen Innovation gefeiert, fristet der Pharma- und Diagnostikkonzern an der Börse ein Mauerblümchen-Dasein. Seit dem Aus für das Alzheimermittel Gantenerumab vom November letzten Jahres scheint die Welt in Basel an Farbenpracht verloren zu haben.