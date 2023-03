Ähnlich verhält es sich bei den Bewegungen im Grossaktionariat der UBS. Wie aus einer Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börse SIX hervorgeht, hält Massachusetts Financial erstmals seit Juni vor zwei Jahren wieder weniger als 3 Prozent an der grössten Schweizer Bank. Die Meldepflicht erwuchs ausgerechnet am vergangenen Mittwoch, als der Aktienkurs in einer ersten Welle der Euphorie in der Spitze auf etwas mehr als 20 Franken emporschoss.