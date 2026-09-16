Neuerdings melden sich die UBS-Analysten jeweils wenige Tage nach einer Aktienumstufung erneut zu Wort, um von den Reaktionen der eigenen Anlagekundschaft zu berichten. Hansalik nimmt dies zum Anlass, um ihre Gewinnschätzungen für Ypsomed gleich nochmals um bis zu sieben Prozent nach unten anzupassen. Dadurch verringert sich das Zwölf-Monats-Kursziel für die weiterhin mit «Neutral» eingestuften Aktien auf 392 (zuvor 400) Franken. Mit ihren abermals überarbeiteten Gewinnerwartungen liegt sie eigenen Aussagen zufolge um sechs Prozent unter den durchschnittlichen Schätzungen ihrer Berufskollegen bei anderen Banken.