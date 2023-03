Kommen wir nun aber auf ein Strategiepapier aus dem Investment Banking der Credit Suisse zu sprechen. Darin findet Chefdenker Andrew Garthwaite klare Worte, wenn es um das momentane Geschäftsgebaren von Banken geht. Seinen Berechnungen zufolge haben die europäischen Banken bisher bloss 11 Prozent des Zinsanstiegs über bessere Konditionen an ihre Einlagekunden weitergegeben. Zum Vergleich: In Grossbritannien und in Übersee bekamen die Kunden wenigstens um die 30 Prozent des Zinsanstiegs weitergereicht. Die Zurückhaltung der Banken überrascht nicht, ist die Rechnung doch denkbar einfach: Je länger sie zuwarten, desto üppiger füllt sich ihre Kasse. Gerade in Europa müsse diese Quote endlich steigen, stellt Garthwaite deshalb unmissverständlich klar.