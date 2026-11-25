Der Bitcoin ist am Mittwoch im frühen Handel wieder deutlich unter die Marke von 60'000 Dollar gefallen. Damit ist die Erholung vom Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel von Nvidia wieder verpufft. Am Montag hatte sich der Bitcoin im Zuge einer höheren Risikofreudigkeit der Anleger kräftig von den Verlusten der Vortage erholt und war bis auf etwas mehr als 64'000 Dollar gestiegen. Doch die Euphorie ebbte schnell ab, und der Bitcoin kam wieder unter Druck.