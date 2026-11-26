Seit seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büsste der Bitcoin etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten liegt er auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 hat sich die Digitalwährung um rund 8.100 Prozent verteuert. Das heisst: Der Kurs kletterte um fast das 82-Fache nach oben.