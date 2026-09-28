Aktuell treibt die festgefahrene Lage zwischen den USA und dem Iran im Streit um die für den internationalen Ölhandel wichtige Strasse von Hormus die Energiekosten und damit die Inflationserwartungen weiter nach oben. Zwar war ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus bekannt geworden, der aber von US-Präsident Donald Trump am Samstag abgelehnt worden war.