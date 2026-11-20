Seit dem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar im Oktober 2025 büsste der Bitcoin-Kurs etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten ist der Bitcoin auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 8200 Prozent. Das heisst: Der Kurs kletterte um fast das 83-Fache nach oben.