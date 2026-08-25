Zu den stärksten Treibern zählte die Ankündigung der US-Regierung in der vergangenen Woche, verstärkt eigene Staatsanleihen zurückkaufen zu wollen, was den US-Dollar belastete. Mit der Massnahmen sollen die Renditen der Staatspapiere gesenkt werden, auch um den Schuldendienst für die US-Regierung günstiger zu machen. Hohe Renditen an den Anleihemärkten können zudem Unternehmer und Verbraucher belasten, wenn sie Kredite aufnehmen.