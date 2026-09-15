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Der bisherige Chef Lukas Enzersdorfer-Konrad werde das Unternehmen im ersten Quartal 2027 verlassen, teilte die Handelsplattform am Dienstag mit. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, übernehme Mitgründer und Chefentwickler Christian Trummer das Amt des Co-Vorstandsvorsitzenden, während der Verwaltungsrat nach einem Nachfolger für Enzersdorfer-Konrad suche.
Der scheidende Bitpanda-Manager wechselt den Angaben zufolge zur Erste Bank. Dort solle er das Angebot für Investitionen in digitale Vermögenswerte ausweiten, teilte das österreichische Geldhaus mit. Er habe nicht aktiv nach einer neuen Stelle gesucht, betonte Enzersdorfer-Konrad in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er habe dieses Angebot aber nicht ausschlagen können.
Über Bitpanda können Anleger Kryptowährungen, Aktien und Edelmetalle handeln. Die Plattform hat nach eigenen Angaben sieben Millionen registrierte Nutzer. Sie besitzt eine deutsche Lizenz für den Kryptohandel und arbeitet unter anderem mit der Onlinebank N26 zusammen.
(Reuters)