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Der bisherige Chef ‌Lukas ⁠Enzersdorfer-Konrad werde das Unternehmen im ersten Quartal 2027 ⁠verlassen, teilte die Handelsplattform am Dienstag mit. Um einen ‌reibungslosen Übergang zu gewährleisten, übernehme ‌Mitgründer und Chefentwickler Christian Trummer ​das Amt des Co-Vorstandsvorsitzenden, während der Verwaltungsrat nach einem Nachfolger für Enzersdorfer-Konrad suche.

Der scheidende Bitpanda-Manager wechselt den Angaben zufolge zur Erste Bank. Dort ‌solle er das Angebot für Investitionen in digitale Vermögenswerte ausweiten, teilte das österreichische Geldhaus mit. Er ​habe nicht aktiv nach einer neuen ​Stelle gesucht, betonte Enzersdorfer-Konrad ​in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er habe ‌dieses Angebot aber nicht ausschlagen können.

Über Bitpanda können Anleger Kryptowährungen, Aktien und Edelmetalle handeln. Die ​Plattform ​hat nach eigenen ⁠Angaben sieben Millionen registrierte Nutzer. Sie ​besitzt eine ⁠deutsche Lizenz für den Kryptohandel und arbeitet unter ‌anderem mit der Onlinebank N26 zusammen.

(Reuters)