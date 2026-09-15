Der scheidende Bitpanda-Manager wechselt den Angaben zufolge zur Erste Bank. Dort ‌solle er das Angebot für Investitionen in digitale Vermögenswerte ausweiten, teilte das österreichische Geldhaus mit. Er ​habe nicht aktiv nach einer neuen ​Stelle gesucht, betonte Enzersdorfer-Konrad ​in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er habe ‌dieses Angebot aber nicht ausschlagen können.