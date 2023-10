«Alameda zog mehrere Milliarden Dollar an Geld von FTX-Kunden ab und nutzte es für unsere eigenen Investitionen und zur Rückzahlung unserer Schulden», erklärte Caroline Ellison am Dienstag vor einem New Yorker Gericht. Bankman-Fried habe ihr zudem aufgetragen, den Kreditgebern des Fonds eine irreführende Alameda-Bilanz vorzulegen. Auf die Frage einer Staatsanwältin, ob sie Verbrechen begangen habe, antwortete Ellison: «Ja, das haben wir.»