Vor einem Jahr ritt die Kryptobranche auf einer Welle der Unterstützung durch das Weisse Haus, der Begeisterung an der Wall Street und der Erwartung eines neuen goldenen Zeitalters. Doch dann folgte der historische Absturz im Oktober: An einem einzigen Tag wurden gehebelte Positionen im Rekordwert von 19 Milliarden Dollar liquidiert. Dies löste einen branchenweiten Rückzug aus und offenbarte die Anfälligkeit einer Marktstruktur, die eigentlich als gereift galt.
Zwölf Monate später notiert Bitcoin - der wichtigste Gradmesser des Marktes - weiterhin mehr als 30 Prozent unter seinem Allzeithoch. Versuche, eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zu etablieren, sind wiederholt gescheitert, und Händler zögern, jene gehebelten Positionen wieder aufzubauen, die einst die grössten Booms im Kryptosektor befeuert hatten.
Laut Daten von CryptoQuant lag das gesamte «Open Interest» - entspricht der Summe der offenen Kontrakte - bei unbefristeten Bitcoin-Futures - einem Indikator für die Risikobereitschaft der Händler bei gehebelten Wetten - vor einem Jahr bei rund 45 Milliarden Dollar. In den sechs Monaten nach dem Absturz halbierte sich dieser Wert. Der jüngste Kursanstieg von Bitcoin über die Marke von 80'000 US-Dollar hat zwar etwas Vertrauen zurückgebracht, doch das Open Interest für den weltweit grössten Token liegt weiterhin weit unter seinem Höchststand.
Dennoch hat die Flaute Banken und grosse Handelsfirmen nicht davon abgehalten, mit digitalen Vermögenswerten zu experimentieren. Wichtiger als die Frage, ob der Hebelhandel zurückkehrt, sei die Frage, ob der Markt selbst widerstandsfähiger geworden ist, erklärte Julia Zhou, Präsidentin des Krypto-Market-Makers Caladan.
«Innerhalb von 24 Stunden wurden gehebelte Positionen im Wert von mehr als 19 Milliarden US-Dollar liquidiert; das grössere Problem war jedoch, wie schnell die verfügbare Liquidität verschwand, als der Markt sie am dringendsten benötigte», so Zhou. Zwar seien sich die Händler der Risiken heute besser bewusst, doch «der Markt bleibt stark fragmentiert, und die Liquidität kann sich nach wie vor rapide verschlechtern», fügte sie hinzu.
Für einen heute robusteren Markt spricht, dass der Hebel geringer ist, Handelsplattformen weniger stark korrelierende Vermögenswerte anbieten und einige Börsen ihre Systeme zur Abwicklung von Liquidationen verbessert haben.
Anleger entdecken neue Spekulationsmärkte
Unterdessen haben Investoren zwar nicht die Lust am Spekulieren verloren, sich jedoch neuen Bereichen zugewandt. Prognosemärkte ziehen ein grosses Publikum an, und sogenannte «Perpetual Futures» - oder kurz «Perps» - sind längst ein fester Bestandteil des Krypto-Handels. Diese werden nun genutzt, um gehebelte Wetten auf Aktien, Rohstoffe und andere reale Vermögenswerte abzuschliessen. Anders ausgedrückt: Genau jene Mechanismen, die Krypto zu einem spekulativen Phänomen gemacht haben, finden heute weit über die ursprünglichen Handels-Token hinaus Anwendung. Die Wall Street treibt Entwicklungen rund um Stablecoins, Tokenisierung und die auf Blockchain-Technologie basierende Finanzinfrastruktur voran.
Laut Daten von DefiLlama beläuft sich das offene Interesse an Perpetual Futures für reale Vermögenswerte - vor einem Jahr noch praktisch nicht existent - heute auf mehr als 17 Milliarden Dollar. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die Offshore-Krypto-Börse Hyperliquid, die frühzeitig damit begann, Perpetual Futures an Aktien und Rohstoffe zu koppeln.
Dieser Wandel «erzählt die Wachstumsgeschichte von Menschen, die Rendite und Abwicklung über rund um die Uhr verfügbare Systeme suchen - und nicht von solchen, die einem Narrativ oder einem gehypten Memecoin hinterherjagen», erklärte Adam McCarthy, Forschungsleiter beim Handelsunternehmen Lo:Tech.
Das unermüdliche Streben nach höheren Renditen hat dazu beigetragen, dass Bitcoin seit seiner Einführung vor 17 Jahren das Finanzinstrument mit der weltweit besten Wertentwicklung ist. Für langjährige Akteure am Kryptomarkt markieren die zunehmende Institutionalisierung des Sektors und das damit einhergehende Aufkommen neuer Alternativen - von Perpetual Futures bis zu Sportwetten - einen Wendepunkt.
In einem diese Woche veröffentlichten Bericht prognostizierte QCP Capital, dass sich der Bitcoin-Kurs im vierten Quartal in einer Spanne zwischen 80'000 und 90'000 US-Dollar bewegen werde. Die strukturellen Argumente für Krypto seien weiterhin intakt, doch Kapitalflüsse allein reichten ohne einen entscheidenden Katalysator nicht aus, so das Unternehmen.
Betrachtet man die Situation mit einem Jahr Abstand, so präsentiert sich der Markt grundlegend anders, wie Galaxy Digital am Freitag in einem Bericht feststellte. Trotz des Scheiterns der US-Kryptoregulierung im September treiben die Bundesaufsichtsbehörden ihre Pläne voran, den Handel durch Richtlinien zur Verwendung von Sicherheiten und Margin-Anforderungen zu stärken.
All dies bedeutet, dass eine Branche, die aus disruptivem Idealismus entstand und von spekulativen Exzessen geprägt war, zunehmend mit jenem Finanzestablishment verschmilzt, das sie einst verdrängen wollte. Und da die künstliche Intelligenz die Fantasie der Marktteilnehmer beherrscht, steht der Kryptobranche eine andere Zukunft bevor, als sie in den frühen Boomjahren erträumt wurde: weniger eine Rebellion gegen die Wall Street als vielmehr ein weiterer Teilbereich derselben.
«Der Markt, der am 10. Oktober 2025 zusammenbrach, existiert in seiner damaligen Form eigentlich nicht mehr», schrieb Lucas Tcheyan, Vice President of Research bei Galaxy Digital. «Der Markt, der an seine Stelle getreten ist, wird gerade erst eingepreist.»
(Bloomberg/cash)