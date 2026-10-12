Laut Daten von CryptoQuant lag das gesamte «Open Interest» - entspricht der Summe der offenen Kontrakte - bei unbefristeten Bitcoin-Futures - einem Indikator für die Risikobereitschaft der Händler bei gehebelten Wetten - vor einem Jahr bei rund 45 Milliarden Dollar. In den sechs Monaten nach dem Absturz halbierte sich dieser Wert. Der jüngste Kursanstieg von Bitcoin über die Marke von 80'000 US-Dollar hat zwar etwas Vertrauen zurückgebracht, doch das Open Interest für den weltweit grössten Token liegt weiterhin weit unter seinem Höchststand.