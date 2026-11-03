Kelly Ye, Leiterin der Forschungsabteilung beim Handelsunternehmen Talos, erklärte, dass Händler auf diesen Hack anders reagieren als auf den Zusammenbruch von FTX, bei dem es um Betrug ging. «Der Markt hat dies als operativen Schock betrachtet, nicht als systemischen», so Ye. Sie merkte an, dass die Tiefe des Orderbuchs bei Binance zwar um 25 bis 30 Prozent zurückging, die Käufer jedoch innerhalb weniger Stunden zurückkehrten. «Das ist ein völlig anderes Bild als 2022, als das Vertrauen aus dem gesamten Markt schwand.»