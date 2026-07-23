Bitmex hat sich auf den ​Handel mit Terminkontrakten auf Bitcoin, Ethereum & ​Co. spezialisiert. Die Plattform richtet sich an Profi-Anleger und hat ‌nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Nutzer. Die Schliessung der Börse fällt in eine Zeit sinkender Kryptokurse und ​Handelsumsätze. ​Bitcoin hat im Vergleich zum ⁠Rekordhoch vom vergangenen Oktober rund ​die Hälfte seines Wertes ⁠eingebüsst und kostet aktuell knapp 66.000 Dollar. Das tägliche ‌Handelsvolumen schrumpfte dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge um fast drei Viertel auf etwa 22 Milliarden Dollar.