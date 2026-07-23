Der Betrieb werde zum 23. September 2026 eingestellt, teilte der Mutterkonzern HDR Global Trading am Donnerstag in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Die Entscheidung sei Teil einer strategischen Neuausrichtung. Kunden sollten in den kommenden Wochen offene Positionen schliessen und ihre Guthaben abziehen.
Die Bitmex-Gründer Benjamin Delo, Arthur Hayes und Samuel Reed hatten sich 2022 des Verstosses gegen US-Geldwäschegesetze für schuldig bekannt. Den Behörden zufolge hatte die Kryptobörse unter anderem die Identität ihrer Kunden nicht ausreichend überprüft. US-Präsident Donald Trump hat die drei inzwischen begnadigt.
Bitmex hat sich auf den Handel mit Terminkontrakten auf Bitcoin, Ethereum & Co. spezialisiert. Die Plattform richtet sich an Profi-Anleger und hat nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Nutzer. Die Schliessung der Börse fällt in eine Zeit sinkender Kryptokurse und Handelsumsätze. Bitcoin hat im Vergleich zum Rekordhoch vom vergangenen Oktober rund die Hälfte seines Wertes eingebüsst und kostet aktuell knapp 66.000 Dollar. Das tägliche Handelsvolumen schrumpfte dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge um fast drei Viertel auf etwa 22 Milliarden Dollar.
(Reuters)