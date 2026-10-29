«Dies könnte im Zuge der Wahlergebnisse zu einer höheren Volatilität führen, da das übliche Gamma-Angebot versiegt», sagte Mauron. Das würde bedeuten, dass weniger Optionsverkäufer am Markt aktiv sind, die Preisbewegungen abfedern könnten. Die Kontrolle über den Kongress könnte massgeblich beeinflussen, inwieweit Präsident Donald Trump seine krypto-freundliche Agenda vorantreiben kann – was für Bitcoin einen weiteren Impuls in die eine oder andere Richtung bedeuten könnte. Trump hat bereits Teile seiner Agenda umgesetzt, etwa durch ein Gesetz für Stablecoins sowie durch eine Lockerung der Vorschriften, die die Einführung tokenisierter Aktien und anderer Krypto-Produkte im Land ermöglicht. Ein umfassenderes Gesetzesvorhaben, der sogenannte «Clarity Act», kam jedoch im September im Senat nicht voran – obwohl die Republikaner dort über eine knappe Mehrheit verfügten.