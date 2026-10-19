Drei Wahlszenarien und ihre möglichen Folgen

1. Die Republikaner behalten beide Kammern

Trump könnte seine wirtschaftspolitische Agenda mit parlamentarischer Unterstützung weiterverfolgen. Steuerpolitische Vorhaben und Deregulierung könnten dadurch erleichtert werden. Gleichzeitig bleiben Zölle, Handelskonflikte und die hohe Staatsverschuldung wichtige Risikofaktoren.

2. Die Demokraten gewinnen das Repräsentantenhaus

Eine geteilte politische Macht würde neue Gesetze erschweren und die parlamentarische Kontrolle der Regierung stärken. Das könnte weitreichende wirtschaftspolitische Änderungen bremsen. Gleichzeitig könnten Konflikte über den Staatshaushalt und die Schuldenobergrenze für neue Unsicherheit sorgen.

3. Die Demokraten gewinnen beide Kammern

Trumps Spielraum bei der Gesetzgebung und bei wichtigen Personalentscheidungen würde stärker eingeschränkt. Allerdings bliebe der Präsident im Amt und könnte weiterhin über seine exekutiven Befugnisse Einfluss nehmen. Besonders in der Aussen- und Handelspolitik wäre ein grundlegender Kurswechsel deshalb keineswegs garantiert.

Was die Börsengeschichte zeigt

Politische Unsicherheit kann die Aktienmärkte belasten. Doch ein Blick auf frühere US-Zwischenwahlen zeigt ein interessantes Muster.

Laut einer Auswertung von Charles Schwab erzielte der S&P 500 in den sechs Monaten nach den Midterms seit 1974 eine durchschnittliche Kursrendite von 12,4 Prozent. In allen 13 untersuchten Wahlzyklen entwickelten sich die Kurse positiv.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Anleger nach den Wahlen automatisch mit steigenden Kursen rechnen können. Die Statistik beschreibt vergangene Entwicklungen, keine Gesetzmässigkeit. Zudem können Inflation, Zinspolitik, Unternehmensgewinne und geopolitische Ereignisse die Märkte stärker beeinflussen als der Wahlausgang.

Auch die politische Blockade zwischen Präsident und Kongress ist nicht grundsätzlich positiv oder negativ für die Börsen. Entscheidend sind die wirtschaftlichen Folgen.



Was Schweizer Anleger beachten sollten

Wer amerikanische Aktien oder weltweit investierende Wertschriften im Depot hält, ist von den Entwicklungen in den USA direkt oder indirekt betroffen. Drei Faktoren verdienen besondere Aufmerksamkeit.

1. Der US-Dollar beeinflusst die Rendite

Für Schweizer Anleger zählt nicht nur die Kursentwicklung einer US-Aktie. Auch der Wechselkurs zwischen Dollar und Franken spielt eine wichtige Rolle. Verliert der Dollar gegenüber dem Franken an Wert, kann dies Kursgewinne schmälern oder sogar aufheben. Umgekehrt kann ein stärkerer Dollar die Rendite in Franken erhöhen.