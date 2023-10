Der Gründer

Auf die Idee kam Fredy Ojeda bereits während seiner eigenen Ausbildung zum Bauführer: «Wenn man jung und unerfahren ist, hört man in Sitzungen viele Begriffe, die man nicht kennt», erinnert er sich, «ich habe dann oft gegoogelt und mir Videos gewünscht, die Fachthemen erklären, aber wenig gefunden.» Also gründete er 2018 die Immocreate GmbH in Hühnenberg ZG.