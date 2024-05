Business-Idee

«Unsere Hauptaufgabe ist es, Firmen dabei zu helfen, einfacher Fachkräfte zu erreichen und anzuziehen», erklärt Manuel Buri, Mitgründer von PastaHR. Das Startup nutzt populäre Kanäle wie Whatsapp und Instagram, um den Bewerbungsprozess zu vereinfachen. «Interessierte können sich direkt über diese Plattformen bewerben, was besonders für Menschen mit sprachlichen Barrieren von Vorteil ist», führt Buri weiter aus. Dieser Ansatz integriert die alltägliche Nutzung von Social Media in berufliche Kontexte und schafft eine nahtlose Verbindung zwischen Unternehmen und potenziellen Mitarbeitenden. Etwa durch die Integration eines Links zu einem Whatsapp-Chatbot auf Karriereseiten und in Rekrutierungskampagnen werden die Einstellungsprozesse durch einfachen Kontakt sowie eine erste Kandidatenvorauswahl vereinfacht.