Die Gründerin und der Gründer

Eisl studierte Betriebswirtschaftslehre und Business Innovation an der Universität St. Gallen. 2017 verbrachte sie rund sechs Monate im Austausch in Asien. «Speziell seit ich nicht mehr hormonell verhüte, leide ich selbst unter starken Menstruationsbeschwerden», erzählt sie. «Auf der Suche nach Linderung habe ich dann in einem Laden in Peking Wärmepflaster entdeckt und war total begeistert, weil ich meine Schmerzen ohne Medikamente überstehen konnte.» Mit einem Koffer voller Wärmepflaster – für sich selbst, Bekannte und Verwandte – reiste sie damals zurück in die Schweiz. «Das Feedback von den Anwenderinnen war so toll, dass ich eine Geschäftsidee darin erkannte», sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Partner Patrick Vock machte sie sich auf Herstellersuche, entwickelte eine eigene Marke samt Packaging und gründete mit den ersten Produkten im Lager im Februar 2020 die Tummzy GmbH.