Marktdynamik in unsicheren Zeiten

Die globalen Aktienmärkte blicken auf ein turbulentes Jahr 2026 zurück. Auf Erholungsphasen folgten immer wieder Rückschläge aufgrund geopolitischer Spannungen, schwankender Ölpreise sowie der Unsicherheit über Inflation und Zinsen. Trotz dieses anspruchsvollen Umfelds schätzen unsere Analysten Aktien aufgrund des soliden Gewinnwachstums grundsätzlich positiv ein. Statt sich ausschliesslich auf die bekanntesten Profiteure der künstlichen Intelligenz zu konzentrieren, bevorzugen sie eine breite Diversifikation über Regionen und Sektoren hinweg. Für Anlegerinnen und Anleger stellt sich damit eine interessante Frage: Wie lassen sich Chancen an den Aktienmärkten nutzen und gleichzeitig mögliche Korrekturen berücksichtigen?

An Aktienmärkten partizipieren – mit Bonuspotenzial

Eine Möglichkeit bietet eine aktiengebundene Anlageidee, die Zugang zu führenden Aktienmärkten in den USA, Europa und der Schweiz eröffnet. Anlegerinnen und Anleger können damit an der Entwicklung dieser Märkte partizipieren und gleichzeitig von einem bedingten Kapitalschutz profitieren. Wird die im Vorfeld fixierte tiefe Barriere des 18-monatigen JB-Multi-Bonus-Zertifikates auf den SMI, Euro Stoxx 50 und S&P 500 Index (zusammen der «Korb») während der Laufzeit nicht berührt oder unterschritten, erhalten sie eine vordefinierte Rendite (= Bonusniveau) oder – falls höher – die positive Wertentwicklung des Korbs. Damit verbindet die Anlageidee die Chance auf Kursgewinne mit einem klar begrenzten Schutz vor möglichen Kursrückgängen.

