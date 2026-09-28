Das Raiffeisen Vorsorgebarometer 2026 zeichnet ein erfreuliches Bild: Das Vertrauen in das Schweizer Vorsorgesystem nimmt zu, insbesondere in die zweite Säule. Dazu beigetragen haben dürfte auch die positive Entwicklung von Vorsorge- und Anlagevermögen in den vergangenen Jahren.

Tashi Gumbatshang, Leiter Kompetenzcenter für Vermögens- und Vorsorgeberatung bei Raiffeisen Schweiz, bestätigt diesen Trend: «Viele unserer Kundinnen und Kunden vertrauen dem Schweizer Dreisäulensystem. Die Herausforderung besteht darin, das eigene Vermögen so zu strukturieren, dass es über Jahrzehnte hinweg flexibel und zukunftsfähig bleibt.»

Denn für vermögende Haushalte kurz vor oder nach der Pensionierung ist das Vorsorgesystem vor allem das Fundament. Wer mit substanziellem Kapital, Wertschriften und Wohneigentum in den Ruhestand tritt, hat die Aufbauphase abgeschlossen. Die zentrale Frage lautet nun: Ist das Portfolio so strukturiert, dass es den Lebensstil langfristig finanziert, Spielraum für Unvorhergesehenes lässt und später geordnet weitergegeben werden kann?

Die Risiken liegen jenseits des Rentenalters

In der Gesamtbevölkerung steht die Finanzierung der AHV weit oben auf der Sorgenliste bei finanziellen Themen. Bei den 66- bis 79-Jährigen verschiebt sich der Blick: Knapp sechs von zehn nennen Gesundheits- und Pflegekosten als besonders wichtiges finanzielles Risiko. Auch die Entwertung der Substanz des Vermögens durch Inflation beschäftigt die ältere Generation.

Für vermögende Pensionierte ergeben sich daraus konkrete finanzielle Fragestellungen. Entscheidend ist nicht nur die Vermögenshöhe, sondern welcher Teil verfügbar bleibt, welcher investiert werden kann und wie viel Kapital im Eigenheim gebunden ist. Liquidität schafft Sicherheit und reduziert das Risiko von Notverkäufen in ungünstigen Marktphasen. Wird der Cash-Bestand jedoch zu gross bemessen und ungenügend verzinst, verliert das Kapital real an Kaufkraft.

Wenn das Depot seine Aufgabe verändert

Das Vorsorgebarometer zeigt: Rund 70 Prozent der Befragten passen im Ruhestand weder Risikoausrichtung noch Depotstruktur an. War die Strategie bereits zuvor auf den Liquiditätsbedarf ausgerichtet, kann Kontinuität sinnvoll sein. Dennoch verändert sich die Funktion der Anlagen: Aus einem Depot, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde, wird eine Quelle für regelmässige Entnahmen – und genau dieser Vermögensverzehr will geplant sein, damit die Substanz in einem schwachen Börsenjahr nicht unnötig geschmälert wird. Ein Vermögensverwaltungsmandat mit der Option «regelmässiger Auszahlung» macht beispielsweise diese Entnahmen planbar.