Wer Immobilien besitzt oder plant, ist mit vielen Herausforderungen des Marktes konfrontiert. Beispielsweise wenn es darum geht, Leerstand zu verhindern oder die Quadratmeter- oder Mietpreise marktgerecht zu bestimmen, ohne Angebot und Nachfrage ausser Acht zu lassen. Hier setzt die Migros Bank mit ihrem professionellen Beratungsansatz an, der wirtschaftlichen Weitblick, Marktdaten und individuelle Lösungen vereint: für private Eigentümerinnen und Eigentümer, KMUs oder Immobilieninvestoren, die mehr wollen als nur Hypotheken, sondern eine individuelle und auf ihre Objekte angepasste Beratung.

Der Beratungsansatz der Migros Bank besteht aus mehrteiligen Modulen, die je nach Situation und unabhängig voneinander mit Kundinnen und Kunden durchlaufen werden können.

Mit dem Beratungsansatz «Wohneinheitsanalyse» kann eine hervorragende Grundlage für fundierte Entscheidungen geschaffen werden, um eine wertsteigernde Strategie aufzustellen und die Performance der Immobilie zu steuern. Denn marktorientierte Miet- und Kaufpreisanalysen, die frühzeitige Positionierung von Neubauprojekten oder standortadäquate Nutzungskonzepte sind dank dem Abgleich mit relevanten und aktuell zur Verfügung stehenden Marktdaten präzise möglich.

Zusammen mit der CSL Immobilien AG, der Tochtergesellschaft der Migros Bank mit über 50 Jahren Erfahrung im Schweizer Immobilienmarkt, wird zudem eine umfassende Dienstleistungspalette für unterschiedliche Marktperspektiven und Bedürfnisse angeboten, die alle Aspekte hinsichtlich Wohn- und Geschäftsliegenschaften abdeckt: Von der Bewirtschaftung, über die Vermarktung bis hin zu Bauherrendienstleistungen.

Analyse der Zinsentwicklung: Ausblick auf künftige Hypothekenkosten

Ein weiterer Bestandteil des Beratungsanasatzes der Migros Bank ist die Zinsentwicklungsanalyse, die Kundinnen und Kunden dabei unterstützt, die passende Hypothekarstrategie zu verfolgen. Mit der Zinsentwicklungsanalyse kann das Hypotheken-Portfolio mit verschieden definierten Zinsszenarien in die Zukunft simuliert werden. So bleibt auch bei komplexeren Immobilienportfolios der Spielraum gewahrt, die geeignete Absicherungsstrategien zu definieren und Hypotheken zum richtigen Zeitpunkt an die Markterwartungen anzupassen.

Nachhaltigkeit als Schlüssel zur Wertsteigerung von Immobilien

Gerade für Besitzerinnen und Besitzer von älteren Liegenschaften ist die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema, das einen unmittelbaren Einfluss auf den Wert der Liegenschaft hat. Mit einem weiteren Element aus dem Beratungsansatz, der Nachhaltigkeitsanalyse, wird aufgezeigt, welche Vorteile es mit sich bringt, Immobilien auf nachhaltiger Basis zu sanieren. Dabei werden die CO2-Emissionen, die Energiekosten und der Energiebedarf einer Liegenschaft ermittelt und mit einem Modernisierungsplan und den künftigen Kosteneinsparungen auf diese Werte dargestellt.

Ganzheitliche Betreuung für Immobilienbesitzerinnen und -besitzer

Wer eine Immobilie oder mehrere besitzt und plant, braucht heute mehr als nur eine Finanzierungslösung. Die Migros Bank setzt genau hier an und bietet massgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Kundengruppen, die ihre Liegenschaften nachhaltig, rentabel und zukunftsgerichtet entwickeln wollen.



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