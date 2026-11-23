Neue Zölle, geopolitische Konflikte, politische Machtverschiebungen können die Börsen rasch bewegen. Eine Eilmeldung auf dem Smartphone, ein Blick auf die Börsenkurse und schon stellt sich die Frage: Betrifft das auch meine Anlagen? Entscheidend ist, die möglichen Formen einzuordnen und zu wissen, welche Anlageentscheide man selbst treffen möchte. Denn informiert zu sein bedeutet noch nicht, handeln zu müssen.
Ein angekündigter Zoll ist noch kein beschlossenes Gesetz. Ein Kursrückgang sagt allein wenig darüber aus, wie sich ein Unternehmen langfristig entwickeln wird. Gleichzeitig können politische Entscheide Geschäftsmodelle dauerhaft verändern. Genau diese Unterscheidung macht die Geldanlage anspruchsvoll.
Was eine Schlagzeile für ein Unternehmen bedeutet
Geopolitik wirkt auf unterschiedlichen Wegen. Handelshemmnisse können den Zugang zu Absatzmärkten erschweren. Konflikte können Transportwege beeinträchtigen und Energie verteuern. Exportbeschränkungen können Lieferketten verändern.
Für Anleger zählt deshalb die Frage: Welche konkreten Folgen hat eine Entwicklung für die Unternehmen, an denen ich beteiligt bin?
Kann ein Unternehmen höhere Ausgaben an seine Kunden weitergeben? Hat es alternative Lieferanten? Wie abhängig ist es von einzelnen Absatzmärkten? Auch eine Firma mit Schweizer Hauptsitz kann stark von politischen Entscheiden im Ausland betroffen sein.
Die Antworten finden sich selten in der Schlagzeile. Sie erfordern einen genaueren Blick auf das Geschäft, die finanzielle Substanz und die Bewertung eines Unternehmens.
Aufmerksamkeit ist nicht gleich Handlungsbedarf
Wer jede Kursbewegung verfolgt, erhält laufend neue Informationen. Ob daraus ein sinnvoller Anlageentscheid entsteht, ist eine andere Frage. Die Börse reagiert auch auf Erwartungen: Was viele bereits befürchten, kann im Kurs schon berücksichtigt sein.
Ebenso wenig bedeutet langfristiges Investieren, Veränderungen einfach auszusitzen. Wenn sich die Aussichten eines Unternehmens grundlegend verschlechtern, gehört die ursprüngliche Anlageentscheidung überprüft.
Entscheidend sind die Anlageform und die Aufgaben, die man selbst übernimmt. Einzelne Aktien auszuwählen und laufend zu beurteilen, verlangt Zeit, Fachwissen und die Bereitschaft, eigene Einschätzungen zu hinterfragen.
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Die Märkte verfolgen, Anlageentscheide delegieren
Viele Menschen interessieren sich für die Wirtschaft und die Politik, möchten aber nicht selbst entscheiden, welche Aktien sie kaufen, halten oder verkaufen. Dafür bietet eine professionell gesteuerte Aktienstrategie einen möglichen Weg.
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Zur Auswahl stehen zwei Anlagestrategien:
1) Global Dividends (CHF) legt den Schwerpunkt auf globale Unternehmen mit soliden Bilanzen und attraktiven Dividendenausschüttungen.
2) Global Megatrends (USD) investiert in globale Unternehmen, die von langfristigen Veränderungen wie Digitalisierung, Automatisierung und demografischem Wandel profitieren können.
Die eigenen Ziele bleiben Ihre wichtigste Aufgabe
Auch wenn Sie Anlageentscheide delegieren, bleibt eine Frage persönlich: Passt die gewählte Strategie zu Ihrer Lebenssituation? Wenn sich Ihre finanziellen Verpflichtungen, Ihr Anlagehorizont oder Ihr Umgang mit Risiken verändern, ist eine erneute Standortbestimmung sinnvoll.
Die Multi Stocks Strategies® richten sich an Menschen, die langfristig in Aktien investieren und grössere Wertschwankungen tragen können. Auch professionell gesteuerte Aktienstrategien sind mit Verlustrisiken verbunden. Hinzu kommen mögliche Währungsrisiken. Die Betreuung durch Experten bietet keine Garantie für positive Erträge.
Sie können die Weltpolitik weiterhin mit Interesse verfolgen. Die tägliche Auswahl und Beurteilung Ihrer Aktien müssen Sie deshalb nicht selbst übernehmen.
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