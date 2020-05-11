Krisen kommen, Krisen gehen: In den letzten hundert Jahren bewältigte die Menschheit zwei Weltkriege, die Grosse Depression, Finanzkrisen, Ölpreisschocks und die Spanische Grippe. Und trotzdem ist der Dow Jones zwischen 1920 und heute von 66 auf über 20’000 Punkte geklettert. Nach jedem Kurssturz setzten die Märkte zu neuen Höhenflügen an, auch wenn frühere Markterholungen keine Garantie dafür sind, dass es in Zukunft so bleiben wird.

Die Lage stabilisiert sich

Es macht sich Zuversicht breit. Die Infektionsraten sinken und Beschränkungen werden gelockert. Staaten schüren Hilfspakete, um die Konjunktur wiederzubeleben, einige Analysten sehen nicht mehr tiefschwarz und einige Märkte haben bereits die Hälfte der Verluste wettgemacht. Die Ausgangslage könnte daher für Anleger günstig sein, um für einen langfristigen Vermögensaufbau einzusteigen – auch wenn künftig weiterhin mit einer hohen Volatilität an den Aktienmärkten zu rechnen ist.

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