Mit Aktien langfristig höhere Renditen erzielen

Historisch betrachtet zählen Aktien zu den renditestärksten Anlageklassen. Schweizer Aktien erzielten über lange Zeiträume durchschnittliche Jahresrenditen von rund 7 bis 8 Prozent trotz Finanzkrisen und geopolitischer Spannungen. Kurzfristige Kurseinbrüche gehören dazu, sind aber kein Gegenargument, sondern Teil des Systems oder wie Börsenlegende André Kostolany es formulierte: „Gewinnen kann man, verlieren muss man.“

Wichtig zu wissen:

Kursschwankungen gehören zur Börse.

Kurzfristige Verluste sind normal.

Entscheidend ist der langfristige Anlagehorizont.

Wer investiert, sollte nur Kapital einsetzen, das mehrere Jahre nicht benötigt wird.





Wissen schlägt Aktionismus

Bevor Sie mit dem Handel beginnen, lohnt es sich, die wirtschaftlichen Grundlagen zu verstehen. Lesen Sie regelmässig Wirtschafts- und Finanznachrichten, verfolgen Sie Unternehmensmeldungen und lernen Sie die wichtigsten Börsenbegriffe kennen. Gleichzeitig gilt: Bleiben Sie kritisch. Verlassen Sie sich nicht blind auf Empfehlungen und laufen Sie nicht jeder Mode hinterher. Eine selbst gebildete Meinung ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren an der Börse.





Kosten: Der unterschätzte Renditekiller

Neben der Auswahl der richtigen Aktien spielt ein weiterer Punkt eine entscheidende Rolle: die Gebühren. Denn was viele Anleger vergessen: Die Börse verzeiht vieles, hohe Kosten jedoch nicht.

Online-Trading ist heute deutlich günstiger als klassische telefonische Aufträge. Achten Sie bei der Wahl Ihrer Bank oder Ihres Brokers insbesondere auf:

die Courtagen (Gebühren pro Kauf oder Verkauf),

die Depotgebühren ,

allfällige Zusatzkosten für Börsenplätze oder Währungsumrechnungen.

Ein einfaches Rechenbeispiel verdeutlicht die Wirkung:

Erzielen Sie eine Bruttorendite von 4,5 Prozent, zahlen aber 2,5 Prozent Gebühren, bleiben netto nur 2 Prozent. Bei 100’000 Franken Anlagekapital ergibt das nach zehn Jahren rund 121’900 Franken. Bei lediglich einem Prozentpunkt weniger Gebühren wären es bereits über 137’000 Franken.

Fazit: Kosten sparen ist keine Nebensache, es ist aktives Renditemanagement.





Aktien kaufen und verkaufen: Die wichtigsten Orderarten erklärt

Kaufen und Verkaufen von Aktien ist keine Hexerei. Beachten müssen Sie aber verschiedene Auftragsarten mit ihren Eigenheiten.

1) Bestens (oder «Market Order»)

Das ist die einfachste Tradingsart. Damit beauftragen Sie die Bank, die Aktien zum nächstmöglichen Kurs auszuführen.

Vorteil: Sie können praktisch immer handeln.

Sie können praktisch immer handeln. Nachteil: Sie haben keinen Schutz gegenüber Kursverlusten oder überhöhten Kaufpreisen. Diese Gefahr besteht vor allem dann, wenn Aktien mit tiefem Handelsvolumen gehandelt werden oder der Börsenplatz geschlossen ist.

Ein Beispiel: Sie geben nach Börsenschluss den Verkauf von 100 Aktien des Uhrenherstellers Swatch Group via Bestens-Auftrag ins Orderbuch ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Aktie 189,60 Franken wert, der Verkauf hätte Ihnen also theoretisch 18'960 Franken eingebracht. Eine Börsenkorrektur über Nacht im asiatischen Raum vermiest Ihnen aber das Geschäft: Die Titel der Swatch Group eröffnen am Folgetag an der Schweizer Börse 10 Prozent tiefer bei 170,64 Franken. Pech für Sie: Erst jetzt wird der am Vorabend aufgegebene Auftrag abgewickelt – und zwar zum tieferen Preis von 170,64 Franken pro Aktie: Statt der erhofften 18'960 erhalten Sie nur 17'064 Franken.