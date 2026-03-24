André Kostolany: Geduld schlägt Hektik
Für den Altmeister der Börsenpsychologie war die Sache klar – zumindest in der Theorie: «Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich!»
Hinter dieser pointierten Aussage steckt eine klare Botschaft: Geduld und Disziplin gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren an der Börse. Kostolany war überzeugt, dass Wirtschaft und Produktivität langfristig wachsen, angetrieben durch Innovation, Bevölkerungswachstum und steigenden Wohlstand.
Ein Blick auf die historische Entwicklung bestätigt diese Sichtweise. Der MSCI World Index startete 1969 bei 100 Punkten und schloss Ende 2025 bei rund 4430 Punkten. Seit 1975 entspricht dies einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von rund 9 Prozent – trotz Ölkrisen, Dotcom-Blase, Finanzkrisen, Pandemien und geopolitischen Unruhen. Langfristiges Investieren hat sich historisch ausgezahlt.
Warren Buffett: Qualität kaufen – und halten
Warren Buffett gilt als Inbegriff des langfristigen Value-Investors. Sein Grundsatz ist ebenso einfach wie anspruchsvoll: «Kaufe Anteile an einem grossartigen Unternehmen zu einem fairen Preis und halte diese idealerweise für immer.»
Buffetts Ansatz basiert auf gründlicher Analyse. Anleger sollten sich folgende zentrale Fragen stellen:
- Verfügt das Unternehmen über ein nachhaltiges Geschäftsmodell?
- Hat es Wettbewerbsvorteile?
- Wie kompetent ist das Management?
- Sind die Geschäftsberichte überzeugend?
Ein zentraler Punkt seiner Philosophie: Nur in Firmen investieren, deren Geschäftsmodell man wirklich versteht. Wer blind Trends hinterherläuft, riskiert Fehlentscheidungen. Oft liegen die besten Chancen dort, wo gerade wenig Aufmerksamkeit herrscht.
Beim Thema «Einstiegszeitpunkt» (Timing) ist Buffett pragmatisch: Viele Anleger warten zu lange auf den «perfekten» Moment und verpassen die stärksten Kursanstiege. Entscheidend ist daher vor allem ein langer Anlagehorizont, nicht das perfekte Timing.
George Soros: Chancen nutzen – Risiken managen
George Soros steht für einen völlig anderen Ansatz. Er agiert kurzfristiger, spekulativer und ist bereit, auch kurzfristig gegen den Markt zu wetten. Seine berühmte Wette gegen das britische Pfund 1992 machte ihn weltbekannt.
Soros’ Stil zeichnet sich aus durch:
- Aktives Trading
- Makroökonomische Einschätzungen
- Hohe Risikobereitschaft
- Konsequentes Risikomanagement
Dieser Ansatz kann hohe Gewinne ermöglichen, ist aber deutlich anspruchsvoller und für unerfahrene Anleger nur bedingt geeignet. Wo Chancen gross sind, sind es die Risiken ebenso.
Einfach investieren – auch ohne Expertenwissen
Wer nicht selbst aktiv einzelne Aktien analysieren möchte, kann auf professionelle Unterstützung zurückgreifen. Bereits mit vergleichsweise kleinen Beträgen ist es heute möglich, breit diversifiziert in Aktien zu investieren und das Portfolio von Experten verwalten zu lassen. Das spart Zeit und hilft, typische Anfängerfehler zu vermeiden.
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Fazit: Viele Wege führen zum Anlageerfolg
Die drei Börsenlegenden stehen für unterschiedliche Philosophien. Hier ihre Kerngedanken:
- Buffett: Qualität kaufen und langfristig halten
- Kostolany: Geduld und Vertrauen in die Märkte
- Soros: Aktive Chancenorientierung mit höherem Risiko
Trotz aller Unterschiede teilen sie zentrale Prinzipien: Disziplin, klare Strategie, fundierte Analyse und ein langer Atem. Wer diese Grundsätze beherzigt, erhöht seine Chancen, an den Finanzmärkten nachhaltig Vermögen aufzubauen.
Wichtiger Hinweis
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