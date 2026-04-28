Hinweis: Der folgende Beitrag stellt keine Anlageempfehlungen dar. Er dient der Einordnung von Geschäftsmodellen im Kontext der aktuellen geopolitischen Entwicklungen.



Die globale Energiewende wird zunehmend durch geopolitische Entwicklungen geprägt. Laut der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) verändert der Übergang zu einem stärker elektrifizierten, digitalisierten und dezentralisierten Energiesystem die Anforderungen an Energieversorgung und -sicherheit grundlegend. Staaten müssen ihre Infrastruktur modernisieren, Lieferketten diversifizieren und neue Risiken wie Cyberangriffe oder Materialengpässe berücksichtigen.