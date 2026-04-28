Hinweis: Der folgende Beitrag stellt keine Anlageempfehlungen dar. Er dient der Einordnung von Geschäftsmodellen im Kontext der aktuellen geopolitischen Entwicklungen.
Die globale Energiewende wird zunehmend durch geopolitische Entwicklungen geprägt. Laut der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) verändert der Übergang zu einem stärker elektrifizierten, digitalisierten und dezentralisierten Energiesystem die Anforderungen an Energieversorgung und -sicherheit grundlegend. Staaten müssen ihre Infrastruktur modernisieren, Lieferketten diversifizieren und neue Risiken wie Cyberangriffe oder Materialengpässe berücksichtigen.
Der World Energy Council bestätigt diesen Trend, die Geopolitik wird inzwischen als wichtigster Treiber der Energiewende wahrgenommen, noch vor den wirtschaftlichen Faktoren. Energie wird zunehmend als strategisches System betrachtet, dessen Stabilität entscheidend für Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit ist.
Für Anlegende bedeutet das:
Technologien wie Solar- und Windkraft, Energiespeicher, Wasserstofflösungen und intelligente Netze gewinnen an Relevanz, weil sie nicht nur zur Dekarbonisierung beitragen, sondern auch die Versorgungssicherheit stärken. IRENA betont, dass diese Technologien weltweit an Bedeutung gewinnen, da sie Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen reduzieren und neue wirtschaftliche Chancen eröffnen.
Ein weiterer geopolitischer Faktor ist der Zugang zu kritischen Rohstoffen, die für Batterien, Elektrolyseure oder Netzinfrastruktur benötigt werden. Laut IRENA könnte die Verfügbarkeit dieser Materialien zunehmend politische und wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen.
Fünf interessante Aktien-Segmente und Einzelaktien zu diesem Themenbereich
1. Solartechnologie – profitieren vom globalen Ausbau erneuerbarer Energien
Als grösster US-Hersteller profitiert das Unternehmen direkt von Steuergutschriften und protektionistischen Zöllen gegen die chinesische Konkurrenz. Die Auftragsbücher sind voll, was stabile Margen sichert.
2. Windkraft – zentrale Rolle in vielen nationalen Energieplänen
Beim weltweit führenden dänischen Hersteller von Windkraftanlagen zeigen nach einer schwierigen Phase neue Aufträge eine Preiserholung. Die Erwartung sinkender Rohstoffkosten und die Auslieferung bereits beauftragter Projekte aus dem Orderbuch dürften die nächsten Quartalszahlen positiv beeinflussen.
3. Batterie- und Speichertechnologie – wichtig für Netzstabilität und Elektromobilität
Als Joint Venture von Siemens und AES ist Fluence führend bei Netzspeichern. Da die Integration erneuerbarer Energien dringend Speicherlösungen erfordert, steigen die Aufträge für Grossprojekte weltweit exponentiell.
4. Wasserstoff und Elektrolyse – relevant für Industrie und Schwerlastverkehr
Als führender europäischer Anbieter für die Herstellung von Wasserstoff aus elektrischer Energie profitiert Nel direkt von der Vergabe neuer EU-Subventionen für grünen Wasserstoff. Konkrete Vertragsabschlüsse grosser Industrieprojekte in den nächsten Quartalen wirken als Kurstreiber.
5. Netz- und Infrastruktur – notwendig für Elektrifizierung und Smart Grids
Eaton profitiert unmittelbar vom enormen Bedarf an Netzupgrades, Rechenzentren und E-Mobilität. Die hohe Nachfrage nach Transformatoren und Schaltanlagen führt zu sofortigen Umsatzsteigerungen.
Fazit für Anlegende
Die Energiewende ist heute ebenso ein geopolitisches wie ein ökologisches Projekt. Chancen entstehen vor allem dort, wo Versorgungssicherheit, technologische Unabhängigkeit und nachhaltiges Wachstum zusammenkommen.
Dennoch bleibt Vorsicht geboten: Politische Eingriffe und regulatorische Änderungen können die Märkte stark beeinflussen. Eine fundierte Einzeltitelanalyse und eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg bleiben das wichtigste Werkzeug für Anlegende.
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