Das ganze Ausmass der Erdbebenkatastrophe in der syrisch-türksichen Grenzregion wird erst nach und nach deutlich. Allein in Syrien seien 8,8 Millionen Menschen von den Folgen betroffen, schrieb die stellvertretende UN-Syrienbeauftragte Najat Rochdi am Sonntag - rund zwei Wochen nach den Beben - auf Twitter. "Die Mehrheit von ihnen benötigt voraussichtlich irgendeine Form von humanitärer Unterstützung". Nach der Katastrophe mit bisher 46 000 bestätigten Todesopfern wurde am Sonntag auch US-Aussenminister Antony Blinken in der Region erwartet.

19.02.2023 14:45