Mit den Gewinnen schüttelten die asiatischen Börsen die mässigen Vorgaben der Wall Street ab und orientierten sich an den leicht steigenden US-Futures. Aus Japan gab es neue Daten zu den Verbraucherpreisen. Der Anstieg habe im Dezember im Rahmen der Erwartungen gelegen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Allerdings liege der Zuwachs doppelt so hoch wie das Ziel der japanischen Notenbank. Das erhöhe den Druck auf die Währungshüter, die Politik der extrem niedrigen Zinssätze zu beenden. Andererseits habe sich der Yen zum Dollar wieder abgeschwächt und die Renditen am Anleihemarkt seien etwas gefallen. Dies stützte die Börse: Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,56 Prozent höher mit 26 553,53 Punkten.