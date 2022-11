Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag schlecht in die neue Woche gestartet. Für Unbehagen sorgte auf dem Kontinent die Corona-Lage in China, wo vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen am Sonntag der erste Corona-Tote seit gut einem halben Jahr gemeldet wurde.

21.11.2022 08:48