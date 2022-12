In Japan kommt unterdessen der Aussenhandel wegen des schwachen Yen und den hohen Energiepreisen nicht aus den tiefroten Zahlen. Im November betrug das Defizit in der Handelsbilanz zum vierten Mal in Folge mehr als 2 Billionen Yen. Experten hatten dagegen mit einem Rückgang des Minus auf knapp 1,7 Billionen Yen gerechnet. Es ist der 16. Monat in Folge, in dem Japan eine negative Handelsbilanz aufwies.