Der MDax brachte es zuletzt auf ein Plus von 0,68 Prozent auf 25 660,35 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,8 Prozent zulegte. In New York waren die Anleger am Vorabend bereits mutiger geworden, wie der 1,6 Prozent festere Dow Jones Industrial zeigte. Indikationen deuten nun darauf hin, dass die Kursgewinne dort mehr als verteidigt werden.