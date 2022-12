Am Tag des grossen Verfalls an den Terminbörsen bleiben deutsche Aktien unter Druck. Kurz vor dem Auslaufen der Index-Kontrakte fiel der Dax gegen Mittag um 0,96 Prozent auf 13 851,29 Punkte. Belastet von den wieder aufgeflammten Zinssorgen knüpfte er an seine Schwäche vom Vortag an und egalisierte weitere Kursgewinne, die er seit dem 10. November erkämpft hatte. Aktuell steuert der Leitindex auf ein Wochenminus von 3,6 Prozent zu.

16.12.2022 11:58