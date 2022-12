Der Dax hat am Montag einen versöhnlichen Start in die Vorweihnachtswoche hingelegt. Gestützt durch ein besser als gedacht ausgefallenes Ifo-Geschäftsklima war zeitweise auch die Rückkehr über die Marke von 14 000 Punkten gelungen, unter die der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche erstmals seit Anfang November gefallen war. Allerdings war die Hürde dann doch zu hoch. Am Nachmittag notierte das Börsenbarometer mit 0,37 Prozent im Plus bei 13 944,54 Punkten. Insgesamt lief der Handel nach der turbulenten Vorwoche bereits in vorweihnachtlich ruhigen Bahnen.

19.12.2022 15:06