Heidelberg Materials gewannen nach guten Zahlen und einem soliden Ausblick 1,6 Prozent, obwohl sich die Papiere des Baustoffherstellers bisher in diesem Jahr mit plus 23 Prozent so gut wie nur wenige andere im Dax entwickelt haben. Um 1,0 Prozent nach oben ging es nach soliden Jahreszahlen ausserdem für die T-Aktie, die so den höchsten Stand seit Sommer 2001 erreichte.