Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt auch am zweiten Handelstag des Jahres gut. Allerdings schrumpfte das Dax-Plus am Dienstag im Tagesverlauf etwas zusammen. Am Nachmittag behauptete der Leitindex noch einen Kursanstieg um 1,05 Prozent auf 14 216,52 Punkte, womit er klar über der 14 000-Punkte-Marke blieb. Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus Deutschland bewegten angesichts schon vorab veröffentlichter Daten mehrerer Bundesländer letztlich nur wenig. Für den MDax ging es um 1,96 Prozent auf 25 973,63 Punkte hoch und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 behauptete Gewinne von 0,99 Prozent auf 3894,26 Punkte.

03.01.2023 15:05