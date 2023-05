Am Vorabend hatte die US-Notenbank ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge erhöht, den weiteren geldpolitischen Kurs aber offen gelassen. In ihrer Erklärung zum Zinsentscheid strichen die Währungshüter zwar eine wichtige Passage, wonach weitere Zinsanhebungen zu erwarten seien. Allerdings wurden zusätzliche Erhöhungen auch nicht explizit ausgeschlossen. Gespannt wird nun darauf gewartet, ob es von der EZB eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte oder gar nochmals um 0,5 Punkte geben wird.