In den Fokus rückten überdies die Aktien der Shop Apotheke , die an der SDax-Spitze um 11,7 Prozent zulegten. In der Schweiz zogen die Anteile von Zur Rose , zu der die Marke DocMorris gehört, kräftig an. Die beiden Versandapotheken profitierten davon, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Vortag betont hatte, dass das E-Rezept Mitte nächsten Jahres kommen werde.