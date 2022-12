Am deutschen Aktienmarkt hat es am Dienstag keine Nikolaus-Geschenke gegeben. Am Nachmittag verlor der Leitindex Dax 0,27 Prozent auf 14 408,20 Punkte. Damit knüpfte er an seinen verhaltenen Wochenauftakt an, nachdem er am Freitag mit 14 584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Er hängt weiter in der seit Mitte November laufenden Konsolidierungsspanne fest. Der europäische Aktienhandel scheine sich schon langsam in Richtung Jahresendbörse zu bewegen, kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow das insgesamt wenig bewegte und impulslose Geschehen.

06.12.2022 14:48