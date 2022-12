Am deutschen Aktienmarkt hat es am Dienstag keine Nikolaus-Geschenke gegeben. Um die Mittagszeit verlor der Leitindex Dax 0,20 Prozent auf 14 418,53 Punkte. Damit knüpfte er an seinen verhaltenen Wochenauftakt an, nachdem er am Freitag mit 14 584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Er hängt weiter in der seit Mitte November laufenden Konsolidierungsspanne fest.

06.12.2022 12:10