Bevor am Nachmittag die US-Börsen nach einem verlängerten Wochenende frische Impulse bringen könnten, standen noch das durchwachsene Wirtschaftswachstum Chinas im Blick. So legte das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal nach offiziellen Angaben coronabedingt nur um 2,9 Prozent zu. Das ist zwar mehr als von Experten erwartet, das Jahreswachstumsziel der Regierung wurde so aber deutlich verfehlt. Wirtschaftsdaten für Dezember zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen in China fielen unter dem Strich indes besser aus als befürchtet.