Aus Branchensicht gehörten Automobilwerte zu den am wenigsten gefragten Aktien im Dax. Der Sektor steht aktuell ein Stück weit im Bann des US-Elektroautoherstellers Tesla , der die Produktion in China laut Berichten der vergangenen Tage vorübergehend kürzt. So verbuchten die Aktien von BMW , Mercedes-Benz , Volkswagen und Porsche AG Verluste zwischen 0,5 und 1,6 Prozent.