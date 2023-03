Nach dem Kollaps dreier US-Banken und der Angst vor einer Ausweitung auf den gesamten Sektor rückte zur Wochenmitte wieder die kriselnde Credit Suisse in den Fokus. Der Chairman der saudischen National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, schloss in einem Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg TV zusätzliche Unterstützung auf Nachfrage kategorisch aus. Die Bank ist Grossaktionär der Credit Suisse, deren Aktien in Zürich zeitweise auf ein Rekordtief einbrachen. Laut "Financial Times" hat die Credit Suisse bei den Schweizer Aufsichtsbehörden um Unterstützungssignale gebeten.