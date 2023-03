Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag einen grossen Teil seiner kräftigen Vortagesverluste wettgemacht. Unterstützung kam von ermutigenden US-Inflationsdaten. Der Dax schloss 1,83 Prozent höher bei 15 232,83 Punkten und tastete sich damit wieder an die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend heran, unter die der Leitindex zum Wochenstart gestürzt war. Der MDax der mittelgrossen Werte stieg um 2,01 Prozent auf 27 779,76 Zähler. Europaweit erholten sich die meisten grossen Aktienindizes spürbar, auch in den USA setzten die Börsen zu einem deutlichen Sprung nach oben an.

14.03.2023 18:06