Der zuletzt von Zinssorgen belastete deutsche Aktienmarkt hat am Montag deutlich zugelegt. Der Dax schloss 1,13 Prozent höher bei 15 381,43 Punkten, zeitweise stieg er um fast 1,8 Prozent. Damit überwand der Leitindex gerade so wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend angesehen wird. Am Freitag hatte der Dax rund 1,7 Prozent eingebüsst und auch einen Vorwochenverlust in dieser Höhe verbucht. Der MDax der mittelgrossen Werte gewann am Montag 0,89 Prozent auf 28 678,93 Zähler.

27.02.2023 18:03