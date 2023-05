Eine geplante Allianz in Asien honorierten die Anleger von Daimler Truck mit einem Plus von 0,5 Prozent. Der Lkw-Hersteller will grosse Teile seines Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota zusammenlegen. Für Daimler Truck sei dies ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, hiess es von der US-Bank JPMorgan.