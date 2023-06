Auch in den USA sind weitere Zinserhöhungen noch nicht vom Tisch, denn der Arbeitsmarkt dort befindet sich weiterhin in robuster Verfassung. So wurden laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP in der US-Privatwirtschaft im Mai deutlich mehr neue Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die ADP-Daten gelten als Indikator für den am Freitag erwarteten offiziellen US-Arbeitsmarktbericht.